MORABITO 春夏ニットパンツ　38 新品未使用　タグ付き

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モラビトMORABITOの春夏用のニットパンツです。新品未使用 タグ付き裾に向かって広がるフレアのシルエットに脚長効果があります。ほどよくハリと伸縮性のある素材です。薄すぎない生地でボディラインが響きにくいです。ウエストはゴム仕様。お色はネイビーです。こちらでお譲り頂きましたが、サイズが合いませんでした。定価:49,000円+税レーヨン75% ナイロン25%サイズ 38（M）ウエスト 約64cmヒップ 約75cm着丈 約92cmわたり 約50cm裾周り 約48cm股下 約66cm