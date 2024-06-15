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YAMAHA パワードミキサー『EMX5000』SKBケース付
商品番号 V57440671442
商品名

YAMAHA パワードミキサー『EMX5000』SKBケース付
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 19,943 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAパワードミキサー『EMX5000』SKBケース付ご覧いただきありがとうございます。こちら中古品になります。動作確認済み2trinノブ欠品。経年に伴い使用感や傷等がある個所がございます。必ずお写真にてご確認ください。可能な範囲で傷等写る様に撮影しておりますが、角度や撮影機器の関係でお写真に写りきらない場合もございますが、ご使用や動作に問題はなくまだまだお使いいただけます。あくまで中古品になります事、ご理解の上ご検討いただければ幸いです。またコンディションはお写真にてご確認・ご判断お願い致します。動作に問題ございません。使用や経年に伴う多少の劣化はご了承下さい。写真のものが全てです。可能な範囲でアルコールにて清掃致しました。丁寧に梱包し発送致します。管理番号Ｌ4598712
http://narcologia.ru/goods/unusable74274.html
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