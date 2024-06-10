★新品タグ付き★Faviora MOONBAT 高級 リアルファー ショール

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○アイテムFavioraMOONBAT高級リアルファーショールストール成人式着物和装晴れ着成人式結婚式冠婚葬祭コートなどにも合わせられます♪○サイズタテ：約4.5cmヨコ：約60cm平置き実寸。※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。○状態特筆するような、目立った傷や汚れは見受けられません。※使用感は感じ方に差があるため、気になる箇所はご購入前にご質問をお願い致します。※細かく検品は行なっておりますが見落とし等あった場合はご了承下さい。○購入経路大手オークションのストア(古物商)で購入しました。○カラーブラウン系＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございます。○素材画像をご確認ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。たたみじわはご了承ください。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。◯返品について 検品時の見落としと思われる状態での返品希望は、お手数をおかけ致しますが【受取評価前】にお願いします。（評価後はメルカリのルール上返品は承れなくなります。）※完全に当方の責任の場合は着払いでの返品対応をいたしますのでご安心ください。大変お手数ですがご購入前にプロフィールをご確認ください。○管理番号01150-3素材···リアルファー