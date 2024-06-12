新品 新作 エルメス HERMES スカーフ カレ 90 シュヴァロスコープ

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HERMES2023春夏コレクション 《シュヴァロスコープ》 カレ90シルクツイル シルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）状態:新品未使用(タグ付き)購入先:(2023.06月)国内エルメスブティックカラー:ナークル/グリーン/マルチカラーサイズ:90cmx90cm素材：シルク100%付属品:化粧箱、リボン、タグ付き ※ショップカードはおつけできません（化粧箱が不要の場合は1000円値引き致します）化粧箱にリボン掛けしてお届けします。そのままプレゼントも可能です＾＾画像1、2、3はエルメスHPより出品物全て、直営店購入100%正規品のみ取り扱っております。偽物や盗品等は一切取り扱っておりません。◉国内定価:￥68,200定価よりお安く出品しておりますので、値下げを要求される方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。よろしくお願いいたします。購入後に24時間以内発送致します。気になることがあれば、お気軽にお尋ねください。