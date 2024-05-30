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LEPSIM ジャガード　キャミ　ブラウス
商品番号 L43488054465
商品名

LEPSIM ジャガード　キャミ　ブラウス
ブランド名 レプシィム
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LEPSIMレプシィムジャガードキャミブラウス￼凹凸のあるジャガード素材のキャミソールタイプのブラウス【デザイン】少しオーバーサイズのキャミブラウスです。シンプルですが、さりげなく柄が入っているのでポイントになります。【スタイリング】・暑い時期ですとタンクトップやTシャツの上に合わせてお楽しみください。・涼しくなってきたらシアートップスや薄手のニットに合わせていただき、シーズン問わずお使いいただけます。オンライン完売商品です。試着のみ。タグ付きです。キャミソールbeamsデミルクスビームストゥモローランドスピックアンドスパンアダムエロペIENAイエナグリーンレーベルリラクシングユナイテッドアローズローリーズファームシーナリーミラオーウェン
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ジャガードキャミブラウス | [公式]レプシィム （LEPSIM）通販

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レプシム⭐️ジャガードキャミブラウス | フリマアプリ ラクマ

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