LEPSIM ジャガード　キャミ　ブラウス

LEPSIMレプシィムジャガードキャミブラウス￼凹凸のあるジャガード素材のキャミソールタイプのブラウス【デザイン】少しオーバーサイズのキャミブラウスです。シンプルですが、さりげなく柄が入っているのでポイントになります。【スタイリング】・暑い時期ですとタンクトップやTシャツの上に合わせてお楽しみください。・涼しくなってきたらシアートップスや薄手のニットに合わせていただき、シーズン問わずお使いいただけます。オンライン完売商品です。試着のみ。タグ付きです。キャミソールbeamsデミルクスビームストゥモローランドスピックアンドスパンアダムエロペIENAイエナグリーンレーベルリラクシングユナイテッドアローズローリーズファームシーナリーミラオーウェン



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