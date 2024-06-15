Mrs. GREEN APPLE フォトカード ノーマル コンプリートセット

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商品詳細
Atlantisノーマル1~47のコンプリートセットです。バラ売り不可カード数枚ずつ購入時の袋に入れ、簡易包装での発送になります。中身確認のため開封し保管しておりました。初期傷などがある可能性がございますが、ご了承の上ご購入をお願い致します。自宅保管ですので神経質な方は御遠慮ください。大森元貴若井滉斗藤澤涼架Mrs.GREENAPPLEミセスグリーンアップルAtlantisアトランティス
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