昭和レトロ 70s コットン レトロ柄 スキッパーポロシャツ XS～S

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(他サイトでも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけると幸いです）sh●566昭和レトロ古着70sコットンレトロ柄スキッパーポロシャツXS～Sオールドヴィンテージ半袖 総柄春夏薄手タイト小さめ●商品名（ブランド）・・・レトロポロシャツ●商品説明・・・70年代のオールド・ヴィンテージの昭和レトロな総柄のスキッパーポロシャツです。素材はコットンで、春夏向けのやや薄手な生地感です。70s頃のタイト・小さめな作りで、今のXS～S程度のサイズ感かと思います。●状態・・・USEDの古い物になりますが、丁寧に着られていた感じで、多少の着用感・内襟などに若干の小さな汚れは見られますが、USEDの風合いで、目立つ汚れやダメージなどはなく、ヴィンテージ系USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、綺麗なほうの状態だと思います。●表記サイズ・・・ー（小さめ）●実寸・・・肩幅・・・35.5 身幅・・・38.5 （脇下5cm辺り） 丈・・・55 （襟の付け根～裾） 袖丈・・・19（平置(平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。）その他のシャツ・・・#porco_sh★当方出品の（未使用）表記のないものにつきましては、あくまでもヴィンテージ・used品になりますので、年代による経年や、検品はしっかり行っているつもりでも、細かなダメージや汚れの見落としがあるかもしれませんので、used古着だということをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。 また、撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれませんのであらかじめご了承ください。 上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。#vintage#オールド#70年代#80年代#90年代#70s#80s#90s#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#レトロ#シャツ#ポロシャツ#レトロシャツ#総柄#昭和レトロ