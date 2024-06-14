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styling/ ボウタイシャツブラウス ストライプ
商品番号 H59498215991
商品名

styling/ ボウタイシャツブラウス ストライプ
ブランド名 スタイリング
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！styling/ボウタイシャツブラウス状態：3度着用しましたが、使用感なく目立ったダメージはございません。定価：¥20,900肩にあしらったギャザーにより、立体感のあるフォルムを表現するボウタイブラウスです。華やかなショルダーデザインに対して、前立てをボウタイと比翼にすることでハンサムな印象に仕上げています。ノースリーブ設計ですが、肩まわりを隠せるようなショルダーデザインなので、二の腕も気にならずに着られます。脇にはベルトループを付けており、お手持ちのベルト合わせも可能。スカートやパンツにも合わせやすく、デイリーやオフィススタイルにも使えます。素人の自宅保管の中古品です。神経質な方のご購入はお控え下さいませ！宜しくお願い致します。カラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ
http://narcologia.ru/goods/assessor658703.html
http://narcologia.ru/goods/freezer42498.html
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