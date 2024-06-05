文庫屋大関　二つ折り財布

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商品詳細
ぐるっとファスナーのお財布 アポロン ピンク新品未使用です。箱はありません。［素材］：牛革 他［サイズ］：横127mm×縦100mm 厚み28mm［カードポケット］：6ヵ所［フリーポケット］：4ヵ所［小銭入れ］：1ヵ所（仕切り２つ）［札入れ］：1ヵ所（仕切り1つ）［文庫革］：両面
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