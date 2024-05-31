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未使用　アルトサックス　GATOR　ハードケース　軽量　黒　ストラップ付き
商品番号 B47732201099
商品名

未使用　アルトサックス　GATOR　ハードケース　軽量　黒　ストラップ付き
ブランド名 ゲイターズ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

I枚目は参考写真です。2023年8月購入高さ64横28厚み17色　くろストラップ付き中身は起毛素材なので楽器を傷つけることはありません。材質を間違えて購入したので出品します。#サックス#ケース#軽量#ストラップ#黒#新品種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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未使用 アルトサックス GATOR ハードケース 軽量 黒 ストラップ付き-
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