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八木勇征　アクスタ　フォトカ　BOT
商品番号 N34567992798
商品名

八木勇征　アクスタ　フォトカ　BOT
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICS八木勇征BOT2023アクリルスタンドとフォトカード1枚のセットです。中身確認の開封後暗所にて保管しておりましたが、素人管理のため神経質な方はご遠慮ください。即購入可能です。水濡れ防止のスリーブ＋プチプチ付きの封筒にて発送予定です。battleoftokyoBOTJr.EXILEアクスタフォトカード
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