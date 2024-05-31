八木勇征　アクスタ　フォトカ　BOT

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商品詳細
FANTASTICS八木勇征BOT2023アクリルスタンドとフォトカード1枚のセットです。中身確認の開封後暗所にて保管しておりましたが、素人管理のため神経質な方はご遠慮ください。即購入可能です。水濡れ防止のスリーブ＋プチプチ付きの封筒にて発送予定です。battleoftokyoBOTJr.EXILEアクスタフォトカード
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