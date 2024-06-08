【美品】ヴィヴィアンウエストウッド　ハンドバッグ　レザーチャーム　オーブ　ロゴ

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ヴィヴィアンウエストウッドのハンドバッグです。大人気、ブラウンのバッグ。丸みを帯びた形が柔らかく、優しい雰囲気を演出してくれます。【アイテム】vivianwestwoodヴィヴィアンウエストウッドトートバッグ ハンドバッグ VivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッド レザー ビックチャーム ロゴ ハンドバッグ、トートバッグ 肩掛け 手提げ ミニボストン 【サイズ】縦幅：15cm横幅上：19cm横幅下：30cm厚み：11cm取手：14cm（ボディトップ〜取手トップ）※素人寸法（平置き）のため多少の誤差はご了承ください。【色.柄】ブラウン 茶【素材】レザー 革【商品状態ランク】Aランク Sー未使用orほぼ新品同様の状態SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態Bー多少の傷や汚れのある状態BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態Cー大きな傷や汚れのある状態Dージャンク品※当店独自のランクです。 【状態】目立つ傷や汚れなく、美品となっております。レザーのチャームが特徴的で、持ち手部分はベルトになっており、調節可能です。【配送】簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。【購入先】ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さいご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^よろしくお願いします！管理番号：0824-0911-3465-101