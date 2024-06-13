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希少 FRED PERRY × BELLA FREUD ポロシャツ 黒 UK10
商品番号 P50315287328
商品名

希少 FRED PERRY × BELLA FREUD ポロシャツ 黒 UK10
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,236 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレッドペリーとベラフルードがコラボしたポロシャツです。80年代のダンスホールシーンに登場する女性たちをイメージしたというコレクション。ジャマイカ移民のスタイルと、英国のクラシカルなアイテムからインスパイアされています。•カラーブラック•サイズUK10M相当着丈:59㎝身幅:40㎝肩幅:39㎝※平置き素人採寸のため誤差お許しください。古着ですので気になる方はご購入をお控え下さい。目立った傷汚れ等見当たらないように思いますが素人のため状態の見落としがあるかもしれません。USED品にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。StarEmbroideryPiqueShirtフレッドペリーラルフローレンラコステ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★他商品も出品しておりますのでよろしければご覧ください#Pcskkanaレディース☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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