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《アンティット》袖フリルシャーリングブラウス(ホワイト)
商品番号 Y18256043694
商品名

《アンティット》袖フリルシャーリングブラウス(ホワイト)
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

untit_(アンティット)首元のシャーリングデザインが可愛いブラウスです。透け感もあるので、これからの時期に大活躍です◎袖のフリルも二の腕をカバーしてくれるので、安心です！脇が開きすぎていないので、インナーが見える心配もないかと思います。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···夏《サイズ》身幅:46㎝着丈:56.5㎝(前)58.5㎝(後)※素人採寸
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