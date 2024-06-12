《アンティット》袖フリルシャーリングブラウス(ホワイト)

untit_(アンティット)首元のシャーリングデザインが可愛いブラウスです。透け感もあるので、これからの時期に大活躍です◎袖のフリルも二の腕をカバーしてくれるので、安心です！脇が開きすぎていないので、インナーが見える心配もないかと思います。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···夏《サイズ》身幅:46㎝着丈:56.5㎝(前)58.5㎝(後)※素人採寸



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