jouetie スタンドカラーチャイナシャツ（ブラック）

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jouetieスタンドカラーチャイナシャツ色…ブラックサイズ…Mチャイナ併せのために1度着用致しましたが、以降着る機会が無かったため出品致します。即購入可能です。よろしくお願い致します。⚠️⚠️注意事項⚠️⚠️※タグは捨ててしまったため付属しておりません。※OPP袋や宅配用ビニール袋等で簡単に包装し、発送致します。※暗所にて保管しておりましたが、素人保管のため神経質な方はご遠慮下さいませ。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏、秋