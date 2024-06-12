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商品詳細
jouetieスタンドカラーチャイナシャツ色…ブラックサイズ…Mチャイナ併せのために1度着用致しましたが、以降着る機会が無かったため出品致します。即購入可能です。よろしくお願い致します。⚠️⚠️注意事項⚠️⚠️※タグは捨ててしまったため付属しておりません。※OPP袋や宅配用ビニール袋等で簡単に包装し、発送致します。※暗所にて保管しておりましたが、素人保管のため神経質な方はご遠慮下さいませ。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏、秋
http://narcologia.ru/goods/navigate893130.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion170578.html
http://narcologia.ru/goods/troupe407111.html
jouetie スタンドカラーチャイナシャツ（ブラック）
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