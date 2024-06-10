My weakness Howdy！ ロゴTシャツ

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ともさかりえさんディレクションのブランドmyweaknessのロゴTシャツです。お色はカーキです。1回着用し洗濯をしています。使用感をご理解いただける方にお譲りします。MyweaknessマイウィークネスHowdy！ロゴTシャツ素材 綿100％サイズ F 肩幅 49センチ 着丈 65センチ 袖丈 22センチ