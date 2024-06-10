ヒステリックグラマー　hysteric glamor キャミソール

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サイズ…FREE色…オレンジ素材…綿100%４枚目の後ろのタグの所が交差になってるデザインです。【その他】状態は写真でご確認ください。素人保管になります。梱包はリサイクル資材を使用することがございます。ご了承ください。