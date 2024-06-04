SACRA サクラ リンクルズ リネン トップキャミソールブラウス黒

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※発送方法はゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便かどちらかでの発送を予定しております。ご指定がありましたら事前にご連絡お願いいたします。ご覧いただきまことにありがとうございます。☆SACRAWRINKLESLINENTOP着用回数 2回状態 目立つ難なしサイズ 38カラー 黒 ブラックカットソーの上に重ねて着用されても可愛いです。厚手のしっかりした生地なので秋口まで着ていただけるかと思います。雑誌にも掲載された人気のお品です。ご検討よろしくお願いいたします。気になる点はコメントお願いいたします。柄・デザイン···無地カラー···ブラック