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LANVIN ランバン　イエロー　ポロシャツ　長袖
商品番号 L27886841591
商品名

LANVIN ランバン　イエロー　ポロシャツ　長袖
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ランバンの長袖ポロシャツになります。上質な生地を使用しており着心地の良い仕上がりになってます。【サイズ】肩幅:約44cm身幅:約50cm着丈:約65.5cm素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。【状態】目立った傷や汚れはありません。詳しくは、写真にてご確認下さい。母が名古屋にて購入したものでございます。お買い上げ前に、掲載文、掲載写真等でご確認いただき、商品の状態にご納得頂ける方、中古品に理解のある方のみご購入をお願い致します。すり替えなど防止の為、返品はできかねますのでご了承下さい。m
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http://narcologia.ru/goods/rouge260210.html
http://narcologia.ru/goods/cotton399861.html
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