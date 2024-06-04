【新品】MARDI MERCREDI Tシャツ 半袖 犬 韓国

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★コメント無しの即購入OKです！★早い者勝ちでお願いします！■カラー：IVORY アイボリー■サイズ：FREEサイズ（約着丈65cm、肩幅46cm、袖丈18cm、身幅54cm）■素 材：綿100%※こちらの商品は韓国からの並行輸入品となります。※自宅保管ですので若干のシワ、圧着跡ある場合ございます。※サイズは平置き実寸サイズでございます。実寸は実物と若干の誤差がある場合がございますので、予めご了承下さい。