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〈GOOD ROCK SPEED〉MICKEY Tシャツ ネイビー
商品番号 A98888823795
商品名

〈GOOD ROCK SPEED〉MICKEY Tシャツ ネイビー
ブランド名 グッドロックスピード
特別価格 税込 1,505 円
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商品詳細

〈GOODROCKSPEED〉MICKEYTシャツグッドロックスピードミッキーTシャツカラーネイビーFサイズ着丈68.5cm袖丈21cm肩幅47cm胸囲104cm素材綿100%新品未使用アイテム説明ビンテージライクなミッキーが目を惹くプリントT商品ポイント・ポップでキャッチーなプリント・古着のような風合いのある1枚・程よくオーバーなサイズ感・ジャケットなどのインナーにもおすすめスタイリングポイント・パンツスタイルでカジュアルに・タイトスカートを合わせた女性らしいスタイルもおすすめ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊洗濯方法液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
http://narcologia.ru/goods/browse404591.html
http://narcologia.ru/goods/flight401428.html
http://narcologia.ru/goods/reflector382064.html
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