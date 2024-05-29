11日まで最終値下げ エルメス カバスGM 替えバッグ有 ◻︎F刻印

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エルメスカバスGM替えバッグ有◻︎F刻印正規店購入で鑑定済みの正規品になります。バックの中は細かい汚れある部分ありますベタ付剥がれはありません。表面も細かい汚れあります。目立った角スレはないように思われます。持ち手部分も細かいシミ汚れシワあります約横40縦20幅15替えバッグ外側汚れある部分あります。内側細かい汚れあります。角スレはないように思われます。約横40縦30幅15写真を参照お願い致します。中古品のため気になる方はご遠慮おねがいします。保存袋有#エルメス