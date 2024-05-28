ザッカマート A3ハートバックルフェイクレザーフリルトートバッグ ミント 痛バ

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ザッカマートA3ハートバックルフェイクレザーフリルトートバッグ色:ミント大きさ:A3ブロマイドパスケース、専用シート付きです。1点になります。少し痛バとして部屋に飾っていましたが、外に持ち出したことはなく、非常に綺麗な状態となっております。プチプチに梱包し、発送致します。お値下げ交渉⭕️