CHANEL・キャミソール・未着用

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新品・未使用ですが旅行の際に着用しようと思い、タグは外して捨ててしまいました。プレゼントでいただきましたが産後サイズが合わなくなり、お譲りしたいと思います。傷、汚れについて最後2枚に載せてありますので画像にてご確認ください。①縫い目ほつれ②1.2mmの点のようなシミ③紐を通す金具部分、裏面剥がれありどちらもほぼ目立ちませんが気になる方はご遠慮くださいサイズ:36#シャネル #CHANEL