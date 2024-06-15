リップル洋品店　黄色トップス

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商品詳細
群馬桐生のリップル洋品店の商品です。ワンシーズン着用し、長期保管してました。ご理解ある方のみ宜しくお願いします。写真1.3が実物の色に近いです。とても綺麗なレモン色です。平置き 肩幅42cm 身幅48cm 着丈57cm
http://narcologia.ru/goods/preference320738.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei833371.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring883396.html
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