リップル洋品店　黄色トップス

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リップル洋品店 ポケットトップス（赤）【108】

群馬桐生のリップル洋品店の商品です。ワンシーズン着用し、長期保管してました。ご理解ある方のみ宜しくお願いします。写真1.3が実物の色に近いです。とても綺麗なレモン色です。平置き 肩幅42cm 身幅48cm 着丈57cm