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リップル洋品店　黄色トップス
商品番号 N80083171930
商品名

リップル洋品店　黄色トップス
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

群馬桐生のリップル洋品店の商品です。ワンシーズン着用し、長期保管してました。ご理解ある方のみ宜しくお願いします。写真1.3が実物の色に近いです。とても綺麗なレモン色です。平置き　肩幅42cm　　　　身幅48cm　　　　着丈57cm
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