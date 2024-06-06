VOX MINI5 DA5

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商品詳細
軽量・コンパクト・バッテリー駆動が魅力のギターアンプです。強烈なハイ・ゲインからクランチ、クリーン等11種のサウンド・スタイルに加え、エフェクトも複合タイプを含めると11種のバリエーションを誇り、幅広いサウンド・メイクを可能にします。また、パワー・アンプの動作にも最大限にこだわり、真空管パワー・アンプをエミュレートしたVOX独自のトランジスタ・パワー・アンプを搭載し、小型コンボとは思えない迫力あるサウンドを実現しています。最大30時間（POWERSELECTスイッチを0.5W設定時）もの電池駆動が可能で、ストリート・パフォーマンスや野外演奏にも最適。ギター以外にもマイク、外部音源の同時3系統の接続ができますので、弾き語りもこの一台で完結します。●最大出力：5W●電源：別売単２乾電池×６、またはACアダプター（12V）●外形寸法：267（W）×179（D）×267（H）mm●重量：3.5kgインプット部分のジャックが外れて中に落ちてしまっています。(画像2枚目)現状での発送になりますので商品の状態に納得いただけない方はお控えください。
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