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- 【お値引き】chambre de charmeすずらんの柄入りレーストップス
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商品詳細
数ある中からご覧下さいましてありがとうございます。袖丈...半袖季節感...夏季節感...春,夏柄・デザイン...花柄ブルーグレーのお色目にすずらんの柄入りレースの生地の半袖トップスです。すごく華奢な感じのブラウスです。裏地が付いているので透ける事はないいです。着丈→53身幅→47肩幅→36裄丈→45中古品にご理解頂ける方のみのご購入をどうぞよろしくお願い致します。
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