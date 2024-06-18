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【GLEN GORDON】グレンゴードン／ニットターバン
商品番号 A63237462102
商品名

【GLEN GORDON】グレンゴードン／ニットターバン
ブランド名 グレンゴードン
特別価格 税込 1,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※コメント下さる前に必ずプロフィールをお読み下さい。ジャーナルスタンダード北欧暮らしの道具店などでも取り扱いのあるグレンゴードン。スコットランドらしいほっこりデザインと品質の高さで人気のあるブランドです。こちらは被り方次第で帽子のようにもターバンのようにも使えて大変便利！カオリノモリキャセリーニSM2サマンサモスモスアトリエドゥサボンシャンブルドゥシャームビームスボーイレイビームスoverrideミュールバウアーSHIPSシップスキナリノリンネル中川政七商店nestRobeネストローブCA4LAカシラYAECAevamevaなどがお好きな方に。特に目立つダメージはないと思いますが、ユーズド品になります。多少の使用感はございますので、神経質な方はご遠慮下さい。カラー···グレー素材···ウール
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