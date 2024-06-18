最終値下げ　新品✴︎caffee カフェ　カゴバック　防水バック　ビーチ　旅行

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。上品で美しいコロンビアの高級ビキニブランド、CAFFE(カフェ)のデザインカゴバックです。伊勢丹新宿店の にて気に入って購入いたしましたが、自分が使う機会なく、出品させて頂きます。取手やチャームに凝った刺繍が施されています。バック内側は防水になっていて、ポケットもたくさんついて充実しています◎こちら、新品、タグつきです。定価4万5千円普段使いから、ビーチ、旅行と様々なシーンで使える素敵なバックなのでよろしくお願い致します◎#伊勢丹新宿#エストネーション#ロンハーマン#クロエ#セリーヌ#ロエベ#mame#tarohoriuchi
http://narcologia.ru/goods/browse799891.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei503971.html
http://narcologia.ru/goods/slide734087.html
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