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美品コーチオプティックシグネチャートートバッグ☆ - トートバッグ 美品コーチオプティックシグネチャートートバッグ☆ - トートバッグ

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます‼【商品名】 COACH コーチ シグネチャー スタッズ付き ショルダーバッグ A-0062 【詳細】・型番：F17978・シリアルNo：F1120・色：黒・素材：キャンバス・購入先：オークネット・仕様：ファスナー開閉式内側…オープンポケット×2ファスナーポケットx1外側…ファスナーポケットx1【サイズ／cm(約)】本体…縦：25cm 横：30cm(上部) 30cm(底部) マチ：4cmストラップ：67cm~107cm【商品状態】【A】未使用品・・・一度も利用されていない商品S・・・使用感がほとんど見受けられない綺麗な状態の中古品A・・・多少の小キズ,小汚れはあるが、かなり程度の良い中古品B・・・中キズ、汚れなど使用感が見受けられる中古品C・・・大キズ、大きな汚れなどかなり使用感が見受けられる中古品外側 ・ファスナー類、開閉動作良好です・角、フチにスレあります。・金属部分に少しキズがあります・スタッズにハゲあります。内側・ファスナーポケット、開閉動作良好です。・内側に特に目立った汚れありません。全体的に状態が良く、まだまだご使用頂けます。※注意事項※☆発送は基本的に土・日・祝を除く平日になります。入金確認後、1〜3日以内を予定しております。☆中古品を取り扱っているため、商品に関しまして細かな状態を気にされる方は購入をご遠慮下さい。#COACH #コーチ #シグネチャー#スタッズ付き#ショルダーバッグA-0062