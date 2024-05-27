新品 プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ プラダ

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✨素材···ナイロンカラー···ブラック(新品未使用)プラダノベルティショルダーバッグ✨sizeバック縦18cm横25cmマチ7cm✨ポーチ縦13cm横9cmマチ2cm✨ショルダー約110cm内ポケット２つ素材 ナイロン✨素人採寸ですので誤差はご了承下さい。家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。即購入OKです^^✨お値下げ不可となりますm(__)m購入希望です等のコメント不要です。