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✨美品✨CHANEL トートバッグ ココマーク エグゼクティブトート
商品番号 F39041868854
商品名

✨美品✨CHANEL トートバッグ ココマーク エグゼクティブトート
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 41,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠に有難うございます【商品状態】外観：目立つ汚れはありません。内観：目立つ汚れはありません。【サイズ・カラー】タテ：29センチヨコ：38センチマチ：13センチハンドル：50センチカラー：ブラック付属品：なし※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。真贋済みですので、安心してお買い求め下さい。ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品【送料】無料【配送について】入金確認後、2〜3日で発送致します。最後までご覧頂き誠に有難う御座いました！お品物によってはお値段交渉等も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。管理番号40
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