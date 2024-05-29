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藤井風　ベジT　シャツ
商品番号 A69614342218
商品名

藤井風　ベジT　シャツ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 6,068 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤井風さんのグッズシャツです。包装のビニールがよれていたために入れ替えましたが、一度も袖を通したことはなく未着用です♪出品にあたりプロクリーニングに出しております。自宅保管にご理解ある方のご購入をお願い致します。Lサイズパナスタシャツツアー藤井風　fujiikaze即購入ok藤井風グッズ種類...Tシャツ
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