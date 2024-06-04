セブンテン　VERY別注型　ワンポイント刺繍トートミニバッグ

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VERY別注セブンテンお馬さんトートバッグです。予約購入しましたが使用頻度が少ないため出品します。3回ほど使いましたが、美品だと思います。中古品であることをご了承のうえ購入をお願いいたします。以下は商品の説明文です。————————-毎回大人気のセブンテンの刺繍キャンバスバッグ。新型は、子どもとのお出かけに便利な、容量はいっぱいだけど、これまでより小ぶりなサイズで、両手が空くストラップ付き。キャンバス地の色はブラックです。かためのキャンハバス地とパイピングでしっかりと自立。持ち手や底にもフェイクレザーを貼り、高級感を出しつつ汚れを防止することで長くきれいにお使いいただけます。内側には微配色の裏地を貼り、マチありなし2パターンのポケットを付けました。ストラップは、ストライプ。コーデのポイントにもなります。素材···綿(キャンバス/帆布)、フェイクレザーカラー···ブラック