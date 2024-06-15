値下げ⭐︎Givenchy ナイチンゲール

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商品詳細
Givenchyのナイチンゲールです。廃盤になったようで国内で販売していません。数年前にバーニーズニューヨーク銀座店で購入しました。淡いライトブルーで使いやすい大きさです。モデル:ナイチンゲール横 35高さ22(中央部分)マチ12.5ショルダー取り外し/長さ調整可能・内ポケットの中に赤いシミがあります・角やショルダーの金属が擦れる部分は黒ずみがあります・保存袋付き(一部汚れあり)中古品、自宅保管にご理解ある方のご購入をお願いいたします。箱はなくコンパクトに発送いたします。
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