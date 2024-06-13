コットンローンレースアップシャーリング半袖ブラウス

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定価…¥8,470カラー···イエロー（マスタード色）サイズ…フリーサイズ今期のトップスです。新品未使用タグ付きです。以下公式ホームページより引用サマースタイルの主役になるコットンブラウス。ボリューム感のあるパフ袖に対し、デコルテを綺麗に見せるスクエアネックですっきりとした顔まわりを演出。身頃はシャーリングデザインでフィットし、背中のレースアップが可愛らしいポイントになります。お腹まわりをカバーする着丈なので、リラックスした着用感もポイント、シンプルなボトムと合わせるだけでサマになります。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ユナイテッドアローズshipsbeamsシップスビームス