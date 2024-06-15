ZARA × Barbie コラボ ラインストーン MATTEL ボディスーツ

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商品詳細
ZARAとBarbieのコラボのラインストーン MATTELボディスーツです。サイズはM〜Lサイズになります。普段Lサイズの方は丁度良いかと思います。新品未使用タグ付きです。手元にあるため、実物のお写真ご希望の方はお申し付けください。お値下げはお気持ち程度可能丁寧な梱包を心がけております。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···春、夏
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