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ダブルレース フレアスリーブ ブラウス le reve vaniller
商品番号 I42907481567
商品名

ダブルレース フレアスリーブ ブラウス le reve vaniller
ブランド名 ルレーヴヴァニレ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

襟元と袖口にあしらったスカラップレースがフェミニンなブラウス。裾はウエストをスッキリ見せてくれるゴムシャーリング仕様。様々なボトムスとの相性も抜群の一枚です◎期間限定店舗で新品定価で購入しましたが着用する機会がないのでお譲りしたいです。新品【タグ付き】ピンクベージュ・ネックラインデコルテをスッキリ見せるスクエアネック。襟元のスカラップレースが可愛らしい印象に。・スリーブ袖口にレースラインを施したフレアスリーブデザイン。・ボタンフロントは共地のくるみボタン仕様。・シルエット＆バックシルエット程良くゆとりがあり、ウエストのゴムシャーリングがメリハリのあるシルエットをメイク。フロントにピンタックを施したガーリーなデザイン。参考サイズ範囲表示M：身長（154～162cm）バスト(79～87cm）ウエスト（64cm～70cm）実寸サイズ《Mサイズ》着丈：55cm肩幅：33cmバスト：90cmアームホール：20cm袖丈：30cm袖幅：15.5cm袖口幅：28cmウエスト：66cm(ウエストゴム)裾幅：100cmモデルサイズ素材＜表地＞ポリエステル　100%＜裏地＞ポリエステル　100%素材感▶サラッとした肌触りで落ち感のあるお上品な生地。ほんのり光沢感がありきちんと感もプラスしてくれます◎※やや透け感を感じる場合がございます。気になる場合はインナーをご着用ください。●伸縮性/無し●透け感/ややあり●厚み/やや薄手●裏地/無し#ヴァニレ#lerevevaniller#中田絵里奈
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