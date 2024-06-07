キャンディストリッパー　CHECK FRINGEシャツ

未使用に近いを選択しておりますか、タグ無し自宅保管の為に大変お安くしております。試しに１度着用した程度です。グレー系は珍しく可愛いです☆少しの見落としも許せない方、細かい方は固くお断りです。理不尽なクレームには対応しかねます。コンパクトにして発送、シワなどご理解下さいませ。candystripperフリンジシャツ定価 ¥25300カラー...グレー



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