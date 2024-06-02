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着物リメイク　和洋服　ロングワンピース　ブラック
商品番号 G49811409418
商品名

着物リメイク　和洋服　ロングワンピース　ブラック
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖カラー···ブラック柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋、冬着物をリメイクして作った被りのロングワンピースです。裾に切り返しを一段付けて特徴的にしています。袖口にゴムを入れています。普段着にも食事会やお出かけにも重宝していただけます。2、3度着用していますが、目立った汚れなどはございません。あくまでusedですのでご理解頂ける方のご購入お願いします。
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