着物リメイク　和洋服　ロングワンピース　ブラック

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商品詳細
袖丈···長袖カラー···ブラック柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋、冬着物をリメイクして作った被りのロングワンピースです。裾に切り返しを一段付けて特徴的にしています。袖口にゴムを入れています。普段着にも食事会やお出かけにも重宝していただけます。2、3度着用していますが、目立った汚れなどはございません。あくまでusedですのでご理解頂ける方のご購入お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/passivity242483.html
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