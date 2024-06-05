浴衣ワンピースF3絞り風

絞りではありません模様が絞り風です裾上げはしていませんワンピース丈 約134.5cmご購入いただいた後ご希望ワンピース丈のご連絡をお願いしますご自身で裾上げされる方はロックミシンを掛けて送ります職業用ミシン、4本糸ロックミシンで作りました被りタイプです。前見ごろがアーチ型なのでかぶり易いと思いますカシュクールで中央にギャザー部分を少し作りバストに優しく添いますサイドに向かって下がるアーチ型の切り替えですフレンチ袖の肩先から少し丸味をつけて腕に沿うようにしてますポケットは脇縫い利用のシームポケットで両サイドにあります切り替えにつながる位置に約70cmの細ヒモを付けましたボディには後ろでヒモを結び垂らしてますフレンチ袖です背中心から袖口まで約33cm袖口幅約19cmウエスト幅50cmお洗濯は単品手洗いが良いと思います手縫いの浴衣でしたアイロンのプレス跡縫い目跡がありますご理解いただける方よろしくお願いします



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