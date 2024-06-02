プラチナ　一粒ダイヤ　チェーンピアス　アメリカンピアス

プラチナ 一粒ダイヤ チェーンピアス アメリカンピアスpt850片耳0.05ct▲片耳だけの出品です。6700円→6200円値下げ済です。サイズ全長63mmポスト、チェーン0.7mm比較的小さめですので普段使いにおすすめですほとんど使用していない物をこちらで譲っていただきました。参考画像を写真の最後に載せています。材質...プラチナ



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