ヨウジヤマモト変わり襟トップス

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Vネック季節感···春、夏、秋腰が隠れる少し長めの丈がパンツと合わせても可愛く着れます。中に長袖のインナーを着ていただくと、夏だけでなく長い時期ご活用いただけるかと思います。お襟を折って着た時のニュアンスが可愛く、シンプルですが着ると素敵なヨウジの服です。S〜Mサイズくらいの方にお召しいただけます。試着のみで、外には着て出ておりません。ただ畳んで保管しており、たたみジワがありますが、このままでお送りさせていただきます。あくまでUSED品自宅保管品です。ご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します。
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