CLANE クラネ ウエストギャザー トップス Tシャツ

CLANE(クラネ)WAISTGATHERCUTTOPSウエストギャザードッキングカットトップスTシャツカラー・レッド素材：本体/綿47％、レーヨン47％、ポリウレタン6％別布部分/綿100％サイズ：1/裄丈46.5cm身幅55.0cm着丈53.0cm裾幅53.0cm●写真はブラックのものも混ざっておりますが商品は「レッド」です。●数回着用後クリーニングへ出してしまってありました。●綺麗な状態で汚れ等は確認できませんでしたが、未使用では有りませんのでご了承頂きご購入ください。●写真10枚目、汚れでは有りませんが繊維の色で、光に当たった時よく見ると白く？見える場合があります。写真でご確認ください。松本恵奈がデザイナーを務める注目のブランドCLANE〔クラネ〕よりトップスのご紹介です。カットソーに布帛をドッキングしたデザイン性の高いアイテム。ウエストに共地のヒモを通し、キュッと絞れるギャザーデザインがポイントです。合わせるボトムスに合わせてボリューム感を調整できます。一枚で様になるのでシンプルにデニムなどとのコーディネートも一気にランクアップ。さらっとした着心地の軽い素材を使用しているので楽に着用して頂けます。ウエストのデザインで体型カバーも期待でき、ご自宅で手洗い可能なデザイン性だけでなく、機能性にも優れた一着です。即購入可能です。クラネTシャツカットソーエンフォルドZARAザラ



【未使用/タグなし】CLANE ウエストギャザードッキングTシャツ



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