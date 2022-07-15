ノースフェイス　Tシャツ　新品未使用

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ブランド ノースフェイスカラー ティーグリーンサイズ M肩幅 41.5センチ身幅 47センチ着丈 58センチ袖丈 17.5センチ（平置きで測定。多少の誤差はご了承ください）バックのロゴは刺繍になります。新品未使用タグ付きですが一度、人の手に渡ったものになりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。