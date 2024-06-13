HERMES　大判シルクスカーフ　カレ　新品未使用⑤

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■ブランドHERMES/エルメス■色素材シルク■付属品保管箱■購入元HERMESブティックまたは空港免税店等■採寸88ｃｍ×88ｃｍの大判カレタグ付いてます■概要現在多数HERMESのシルクスカーフ出品中！未使用のまま自宅保管しておりました。コレクションしていたものがほとんどでレアな柄、即完売したデザインもあり、お探しの方、お気に入りの一枚見つけていただけたらと思います。大きいサイズですので用途多数デザイン的に男女兼用でもございますのでぜひ出品中のショップ内拝見くださいね！絵画のようなデザインですので、実際使用されても、額などに入れて飾られても素敵だと思います！あくまでクローゼット整理の為ショップ同等希望の方はご遠慮ください。また物によっては、保管時のシワ癖があるものもございます、また箱も保管状態で異なりますので写真参照また購入前に質問ください。神経質な方はご遠慮ください。そのほかにもHERMES・CHANEL多数出品中！同梱可能です。正規品しか出品しておりません！