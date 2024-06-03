☆美品☆ COACH コーチ シグネチャー ハンドバッグ

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コーチCOACHハンドバッグ トートバッグ数年前にハワイのワイケレで大切な人へのお土産に購入しました^_^その方が同じ時期にコーチバックを購入されたばかりと知り、違う物をお渡ししたため自宅にずっと保管しておりましたが気に入った方に使っていただけたらと思い出品することにしました♪一度も使用せず、クローゼットの中にずっと保管していました。全体的にキレイだと思います^_^内側を細かくチェックしたところ内側底の縫い目に近い生地部分に小さい穴が一ヶ所あります。（写真8枚目、9枚目参考）中古品となりますので、ご理解いただける方ぜひオールシーズンお使いいただける人気のゴールドカラーですプロフィールもお読みくださいませ♪#コーチ#coach#プレゼント#クリスマス#レディースバック#トートバッグ