BLUE LABEL CRESTBRIDGE フェイクファーティペット　ピンク

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商品詳細
ふわふわのフェイクファーを使用したクレストブリッジのティペットです。お写真のピンは付属しません。トレンドのフェイクファーを使用したティペットで差し込むだけの仕様なので、簡単に決まります。無地のファーの裏面には、クレストブリッジチェックを使用しています。リバーシブルで使っても！とても肌触りのよいフェイクファーです。ベージュよりのピンクなのでコーディネートもしやすいと思います。usedになりますのでご理解頂きご購入よろしくお願い致します。 全長96.5cm幅15.5cmエクリュ/チャコールグレー/ピンク/ベージュ：本体ポリエステル100%中わたポリエステル100%チェック地綿100%ブルーレーベルクレストブリッジフェイクファーティペットマフラーボアピンクチェック素材···フェイクファーカラー···ピンク柄・デザイン···無地
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