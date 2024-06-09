セルロイドバングル　＊ピーチベージュ＊

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セルロイドバングルアメリカから里帰りした作品です。ピーチベージュ一色です。非常に彫りが深く、汚れもほぼなくとてもきれいな作品です。優しい色合いで秋コーデにぴったりです！模様は、チューリップ、バラ、菊、小花です。 チューリップは珍しくてとても可愛いですよ♪内側に「JAPAN」の刻印ありです！着用画像も載せてありますのでお写真ご覧くださいね♪※ヴィンテージ品にご理解のある方のみご購入ください※✾インスタグラム✾https://instagram.com/reimsmum?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==他の作品も載せています。ぜひご覧ください♪*・＊・*・✣・*・✤*・＊・*・✣・*・✤*・＊・*・✣・*・✤戦前、戦後に日本で作られ、外貨を得るため欧米に輸出されていたセルロイド製バングルを逆輸入しています。セルロイドアクセサリーは現在生産されておらず、とても貴重なヴィンテージ品です。*・＊・*・✣・*・✤*・＊・*・✣・*・✤*・＊・*・✣・*・✤#セルロイドバングル#セルロイド#セルロイド人形#オキュパイドジャパン#昭和レトロ#バングル#ヴィンテージバングル#アンティークバングル#ヴィンテージアクセサリー#アンティークアクセサリー#菊模様#薔薇模様#Reimsmum#ランスマム