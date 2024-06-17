タイムセール ヘッドホン 金魚 アート 楽 プリザーブドフラワー 音楽 水槽

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お品書き一覧 │ ヨコハマハンドメイドマルシェ秋



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初めまして当店をご覧いただき誠に有難うございます。絵（イラスト）ではなく本物にこだわった「楽」（岐阜県東濃ヒノキ）●金魚＝金運と富●出目金＝芽が出る/邪気を吸い取る小さい金魚や出目金の中に金魚の王様ことらんちゅうの１㎝少しの小さくて可愛いプクプクの子に「ヘッドフォン」を着けさせてみました。★本物の可愛い葉っぱをプリザーブド加工し水面に浮かぶように表現し隙間から可愛い金魚達が顔を出しているようなイメージでお作りしております。一匹一匹別々の表情や形にし可愛く仕上げております。日本では江戸時代前期まで魚をガラスの水槽や鉢ではなく、桧木の箱や桶など様々な木の器に入れ、上から眺めることで人々の癒しとして長く親しまれてきました。東濃ヒノキ＝木目の美しさや艶・香りなど様々な良さから三重県の伊勢神宮の外宮などに使われております。岐阜県で有名な「東濃ヒノキ」その中でも最高ランク東濃ヒノキを使用しております。東濃ヒノキを使用し熟練した職人が１つ１つ手作りで仕上げております。※サイズ特注/桧木箱115mm×115mm東濃ヒノキを削ったときにでるかんなくずを袋一杯分無料でサービスいたします。#アクリルアート出品一覧・国内で製造しており素材も日本製を使用すべて日本製にこだわった純日本製品です。・丁寧に制作しておりますが、製造上指紋やホコリ・気泡・接着剤の跡などが付着している場合がございます。神経質な方・完璧な状態をお求めの方は申し訳ないのですがご遠慮願えますようお願い申し上げます。・生きた魚を樹脂で固めた品ではございません。・深堀隆介様のご作品ではございません。・アクリルなどの絵の具は使用しておりません。・独自の製法を加え作成しております。※特許申請中・１つ１つ手作業のためお作りする数には限りがございます。個数に達し次第勝手ながらご販売を終了いたします。